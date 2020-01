Voetganger gewond bij verkeersongeluk Hoofdstation

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagavond ter hoogte van het Hoofdstation is een voetganger gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde even na 18.00 uur ter hoogte van het zebrapad tussen het Hoofdstation en het Groninger Museum. “Wat er precies gebeurt is is nog onbekend”, vertelt Wind. “Het lijkt er op dat een lijnbus de voetganger heeft aangereden. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancemedewerkers zijn eerste hulp gaan verlenen aan het slachtoffer, politieagenten hebben het overige verkeer in goede banen geleid.” Na stabilisatie werd het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.