UMCG brengt Citrix-systeem na update weer online

Medewerkers van het UMCG kunnen vanaf maandagmiddag weer thuis via het Citrix-systeem inloggen op hun werk. Het ziekenhuis heeft met succes een update uitgevoerd.

“Maandagochtend kregen we van Citrix de patch binnen”, vertelt Linda Faber van het UMCG. “Medewerkers op onze ict-afdeling zijn toen als een razende aan het werk gegaan om deze update te installeren. Dat is inmiddels gelukt. Op dit moment brengen we het systeem weer online waarmee we verwachten dat aan het eind van de middag de systemen weer volop draaien.”

Vorige week werd bekend dat er een beveiligingslek in de software zat. Nadat onder andere geprobeerd was om in de systemen van het Medisch Centrum Leeuwarden te komen werd vanuit het Nationaal Cyber Security Centrum geadviseerd om Citrix offline te halen. “Dit hebben we zaterdagochtend gedaan waarbij we ook gelijk een crisisteam hebben geformeerd. Artsen die bijvoorbeeld standby staan werken veel vanuit huis waarmee ze medische informatie kunnen bekijken. We hebben dat opgelost door deze artsen naar het ziekenhuis te laten komen.”

Behalve het UMCG maken in de stad ook de provincie, gemeente en UWV gebruik van Citrix. De komende dagen zullen ook zij een update ontvangen. Doordat veel instanties deze problemen hebben, kan het bedrijf niet alle updates direct doen. Zo zal bij de provincie aanstaande maandag alles weer in orde zijn.