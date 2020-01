nieuws

Foto: Joey Lameris - 112 Groningen

Op het rangeerterrein naast Hoofdstation in Groningen is vrijdagochtend een trein door een stootblok gereden. Er zaten geen passagiers in de trein en niemand raakte gewond.

De trein is gedeeltelijk ontspoord door het ongeluk. ProRail is aanwezig om de schade te inspecteren.

Volgens de NS ondervindt het treinverkeer geen hinder van het ongeluk.

