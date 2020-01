nieuws

Foto Marco Randazzo 112groningen.nl

Het stoffelijk overschot dat de hulpdiensten donderdagavond in het Van Starkenborghkanaal bij Gaarkeuken in een auto hebben aangetroffen is van de vermist 41-jarige vrouw uit Feerwerd.

Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Het stoffelijk overschot van de vrouw is overgedragen aan de nabestaanden.

Er werd in diverse Groninger wateren naar haar gezocht, onder meer ook op het Reitdiep. Eerder op de dag werd ook al een auto uit het water gehaald. Daar zat niemand in.