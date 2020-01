Bijna een kwart meer auto-inbraken in gemeente Groningen

nieuws

Foto: Pixabay

Hoewel het aantal auto-inbraken in heel Nederland het afgelopen jaar met 9,3 procent daalde, nam dit aantal in de gemeente Groningen juist met bijna een kwart toe. Dat blijkt uit cijfers die Independer dinsdag naar buiten bracht, op basis van politiecijfers.

In totaal werd er afgelopen jaar 490 keer ingebroken in auto’s in de gemeente. In de provincie als geheel werd ook vaker ingebroken, een stijging van 21 procent. Ook in Friesland en Drenthe is sprake van een trendbreuk met de rest van het land.

Over heel 2019 werden er in totaal 48.499 auto-inbraken geregistreerd in Nederland. Een daling van 9,3 procent.