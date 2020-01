Koala’s schilderen voor verwonde dieren door bosbranden in Australië

Koala’s schilderen om geld in te zamelen voor dieren die slachtoffer zijn van de bosbranden in Australië. Dat is wat Esther Siebring doet.

Tijdens de bosbranden zijn er al meer dan één miljard dieren omgekomen. Doordat er zoveel dieren zijn gedood en Esther zelf 10 maanden in Australië heeft gewoond, kwam ze op het idee om koala’s te gaan schilderen. Alle winst die ze maakt gaat naar het goede doel WIRES. Het goede doel zet zich in voor de wilde dieren in Australië. ‘Een koala raakt mensen. Het is zo’n lief beest. Ik dacht als ik zo’n lieve koala schilder dan willen mensen dat misschien ook nog wel leuk in hun huis ophangen’, zegt Esther.

Esther heeft al 60 posters verkocht en 255 euro opgehaald daar is ze zelf erg verbaasd over. ‘Ik heb dan een idee waar ik mij mee verbonden voel, maar dat betekent niet dat anderen dat ook zo voelen. Ik heb heel veel leuke reacties gekregen’, zegt Esther.

Tot eind januari gaat ze door met haar actie. De posters kan je bestellen op www.byestherillustrations.com