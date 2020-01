Forse rookontwikkeling bij containerbrand Coendersweg

nieuws

Foto; Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een container aan de Coendersweg heeft donderdagavond brand gewoed. De brand ging gepaard met forse rookontwikkeling. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een brand in een container kwam even voor de klok van 20.00 uur binnen bij de hulpdiensten die daarop een bluswagen ter plaatse stuurden. “Bij aankomst kwam er flink wat rook uit de container”, vertelt Ten Cate. “Brandweerlieden zijn direct een blusactie gestart. Daarbij hebben ze container vol water laten lopen.” Na enige tijd was de situatie onder controle.

Behalve de brandweer kwam ook de politie ter plaatse. Zij doen onderzoek hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan.