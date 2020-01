Fietsster gewond bij verkeersongeluk Henri Dunantlaan

nieuws

Foto; Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagmiddag op de Henri Dunantlaan is een fietsster gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur. “De vrouw fietste over de Henri Dunantlaan”, vertelt Ten Cate. “Een automobilist wilde een parkeerterrein verlaten en de straat oprijden. Bij deze manoeuvre is naar alle waarschijnlijk de fietsster over het hoofd gezien waardoor een aanrijding het gevolg was.”

Omstanders die het zagen gebeuren schoten direct te hulp en verleenden eerste hulp. “Ambulancemedewerkers hebben even later deze taak overgenomen. Na stabilisatie is de vrouw met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.