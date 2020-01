sport

20-01-2020, Beloftes, VVV Venlo

FC Groningen 2 heeft maandagavond thuis met 2-2 gelijkgespeeld tegen VVV 2. Het was de eerste wedstrijd voor FC Groningen in de kampioensgroep van de reservecompetitie.

FC Groningen moest een achterstand goed maken, want de ploeg uit Venlo stond binnen het half uur al met 2-0 voor.

FC Groningen was na rust beter en kwam via Thomas Poll en Ahmed El Messaoudi langszij. FC Groningen kreeg de kansen om de wedstrijd te winnen, maar onder meer de paal stond dat in de weg.