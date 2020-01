Donar walst over BAL Weert heen

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar had zaterdagavond geen kind aan BAL. In Weert werd het tegen de nummer 6 van de competitie 48-97.

Al vanaf het begin was het duidelijk dat de Limburgers nergens op hoefden te rekenen. Al halverwege het eerste kwart was het 3-15, en aan het eind 8-22. Opvallend was dat Weert in dit kwart alleen wist te scoren uit 2 driepunters en 2 vrije worpen. Carrington Love was in het eerste kwart goed voor 11 punten. In het tweede kwart liep Donar verder uit, en bij rust was de stand 21-44. In het derde kwart konden de Groningers BAL minutenlang van het scoren afhouden. Aan het eind van het kwart was het 32-71. In het laatste kwart viel Donar-speler Matt McCarthy op met 2 driepunters en in totaal 12 punten in dit kwart. Jeugdspeler Sheyi Adetunji, die in het laatste kwart bijna 8 minuten speeltijd kreeg, maakte 6 punten.

Topscorers bij Donar waren Drew Smith en Matt McCarthy met beiden 16 punten, en Carrington Love met 13 punten.

Donar is nu koploper in de Dutch Basketball League met 28 punten uit 17 wedstrijden.