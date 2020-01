Aantal WW-uitkeringen opnieuw gedaald

nieuws

Bron: Jeroen van Lieshout / Flickr / CC 2.0-by-nc-nd

Het aantal WW-uitkeringen is in de gemeente Groningen in december met 3,6 procent afgenomen, vergeleken met de maand daarvoor. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

Er zijn in de gemeente Groningen nu 3094 mensen met een uitkering. Dat is 10 procent minder dan een jaar geleden. In de hele provincie Groningen bedraagt de afname zelfs 14 procent.

Vooral in de bouw, bij de overheid en uitzendbedrijven nam het aantal uitkeringen toe. In het onderwijs en bij de chemische industrie was het omgekeerde het geval.