“Woensdag buien, vanaf vrijdag nachtvorst”

Foto: Joris van Tweel

Vanaf komende vrijdag wordt het kouder. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we te maken met nachtvorst.

“Woensdagochtend is er veel bewolking met een enkele bui of buitje. In de middag blijft het droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt 8 of 9 graden bij een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 4. Donderdagochtend is er kans op een spatje regen. In de middag blijft het droog, maar lijken opklaringen ons pas in de avond te bereiken. Het wordt 7 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar vrijdag zijn er opklaringen en liggen de minima dichtbij het vriespunt.”

“Vrijdag blijft het droog en is het rustig weer. Er zijn flinke opklaringen en in de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur tot iets onder het vriespunt: 0 tot -2 graden. Ook het komende weekend nachtvorst en hoe zit het met de kans op zon? Meer daarover op de weerpagina.”