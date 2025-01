Vereniging Circulair Friesland neemt LangmanPrijs 2024 in ontvangst in MartiniPlaza

Foto via Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland

De Vereniging Circulair Friesland (VCF) heeft de LangmanPrijs 2024 gewonnen. De prijs werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland in MartiniPlaza uitgereikt aan Evert Jan van Nijen, directeur van de VCF, door juryvoorzitter Jouke de Vries.

De jury (RUG-bestuurder Jouke de Vries, CdK Jetta Klijnsma van Drenthe, NOM-directeur Dina Boonstra en SNN-voorzitter Eva van Leeuwen) prijst de vereniging om haar voortrekkersrol in de circulaire economie. Friesland is volgens de jury koploper geworden door een sterk netwerk op te bouwen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Ook over de provinciegrenzen heen is volgens de jury samengewerkt, onder andere met Groningen en Drenthe. Een eervolle vermelding daarom ging naar de Vereniging Circulair Groningen Drenthe.

De Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Noord-Nederland, bestaande uit een groep noordelijke ondernemers. Dit jaar waren bijna 700 ondernemers en bestuurders aanwezig bij de uitreiking.

De LangmanPrijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die bijdraagt aan de ontwikkeling van Noord-Nederland.De prijs is vernoemd naar de in 2016 overleden oud-minister Harrie Langman (VVD), begin jaren zeventig van de vorige eeuw verantwoordelijk voor de steun aan de economisch zwakke regio’s Limburg en het Noorden (de Langman-gelden). In januari 2023 kreeg de EemsEnergy Terminal de prijs uitgereikt. Vorig jaar ging de prijs naar het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen.