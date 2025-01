Veel belangstelling voor plannen Zuiderplantsoen

De plannen voor het Zuiderplantsoen trokken vrijdagochtend veel belangstellenden.

Sinds september duikt het verkeer op de zuidelijke ringweg over een lengte van 1100 meter onder de grond. Daarboven krijgt Groningen een nieuw park. In het Poortershoes in de Oosterpoortwijk waren de plannen te bekijken.

Het moet een park worden met veel ruimte voor dieren en planten. Het park wordt ook doorkruist door diverse wandel- en fietspaden. Ook komt er plek voor recreatie.

Verleden

In het Zuiderplantsoen komen ook verwijzingen naar het verleden. In de laatste ijstijd zijn er veel zwerfkeien op die plek terecht gekomen. Die werden door de bouwers aangetroffen bij de aanleg van de zuidelijke ringweg. De keien gaan deel uitmaken van de inrichting van het park.

Geheugenpaviljoen

Het geheugenpaviljoen staat nog ter discussie. Dit is een stukje ringweg dat is blijven staan om het om te bouwen tot een kunstwerk. Maar dat stuitte op weerstand bij diverse omwonenden. De gemeente gaat bij de Groningers peilen of het kunstwerk er komt, of dat het laatste restje oude ringweg alsnog gesloopt wordt.

Over de definitieve invulling van het recreatieve deel van het Zuiderplantsoen komt ook nog een inspraakronde.