Twijfel over menselijke resten Universiteitsmuseum

Het Universiteitsmuseum twijfelt over de plaats van menselijke resten in hun collectie. Directeur Lars Hendrikman vertelt dat er de laatste jaren een discussie is ontstaan over het tentoonstellen van menselijke resten in musea.

Vaak is de herkomst van de resten niet bekend. Ook is het niet duidelijk of deze personen toestemming hebben gegeven om tentoongesteld te worden. Daar tegenover staat het feit dat deze skeletten, schedels en lichaamsdelen vroeger veel gebruikt zijn voor anatomisch onderwijs en deel uitmaken van de geschiedenis van de Universiteit.

Hendrikman is zeker niet voor het verdwijnen van de collectie. Wel vertelt hij dat het museum een weloverwogen keuze hierin moet maken. Hoewel de collectie waarschijnlijk niet verdwijnt, is het duidelijk dat deze in een nieuwe vorm terug komt.