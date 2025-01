Twee aanrijdingen op Friesestraatweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Friesestraatweg hebben dinsdagavond kort na elkaar twee ongelukken plaatsgevonden. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het eerste ongeluk gebeurde rond 18.30 uur op de kruising met de Van Goghstraat. Een automobilist schepte daarbij een scooterrijder. “De scooterbestuurder kwam ten val en raakte gewond”, weet Wind te vertellen. “Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.”

Tien minuten later was het raak op de kruising Friesestraatweg met de westelijke ringweg. “Twee personenauto’s kwamen met elkaar in botsing. Het vermoeden bestaat dat één van de automobilisten een rood verkeerslicht heeft gemist. Niemand raakte gewond. Wel werd door Rijkswaterstaat één van de rijstroken afgesloten om hulpverleners veilig hun werk te kunnen laten doen.” Een bergingsbedrijf heeft één van de voertuigen weggesleept. Ook naar de oorzaak van dit ongeluk doet de politie onderzoek.