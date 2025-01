Sociale Agenda Nij Begun moet Groningen en Noord-Drenthe betere toekomst bieden

Foto: PvdA

Nij Begun moet perspectief bieden aan de toekomst van het aardbevingsgebied. Het wil meer kansen voor kinderen, minder armoede, een goede gezondheid en betere leefbaarheid. Kwartiermaker Henk Nijboer presenteerde deze donderdag de Sociale Agenda van Nij Begun voor Groningen en Drenthe.

De gemeenschapszin wordt gestimuleerd, onder meer door verenigingen, sportclubs, buurt- en dorpshuizen te ondersteunen. Ook de Groningse en Drentse cultuur moeten worden gestimuleerd.

Basisscholen krijgen meer lesuren en elk kind krijgt de kans om een muziekinstrument te leren spelen, te sporten en zich verder te ontwikkelen. Leerlingen krijgen minimaal twee uur extra les. Sommige scholen krijgen zelfs zes uur extra. Zo wil men ook mentale ondersteuning bieden.

Nij Begun wil ook fundamentele problemen structureel aanpakken. Langdurige armoede in families, schulden en een gebrek aan leesvaardigheid vragen langjarige programma’s, om die problemen echt aan te pakken. Zo wordt geïnvesteerd in lees- en digitale vaardigheden, worden mensen met schulden geholpen en wordt voortijdige schooluitval bestreden.

Voor de Sociale Agenda is over een periode van dertig jaar 3,5 miljard euro beschikbaar. Dit jaar begint kwartiermaker Henk Nijboer met zijn team aan het uitwerken van de plannen. De eerste maatregelen starten in de loop van dit jaar.

Daarnaast is voor Groningen en Noord-Drenthe de komende dertig jaar 200 miljoen euro per jaar beschikbaar voor sociaal en economisch perspectief. Voor de isolatie van woningen in deze gebieden is de komende tien jaar nog eens 1,65 miljard euro opzij gezet.