Schoten gelost op personenauto in Beijum

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de wijk Beijum zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere schoten gelost op een personenauto. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

Het incident vond rond 03.30 uur plaats in de omgeving van de Ypemaheerd. “Het voertuig waar op geschoten is, is weggereden”, laat een politiewoordvoerder weten. “Wij zijn direct een onderzoek gestart. Tot op heden hebben we nog niemand aan kunnen houden. We zijn op zoek naar mensen die iets gezien hebben of informatie hebben over deze zaak. Heb je camerabeelden of heb je meer informatie, dan kun je contact opnemen met ons op telefoonnummer 0900 88 44 of via alarmnummer 112.”

Volgens nieuwsfotografen is er op meerdere plekken in de wijk onderzoek gedaan. Zo zijn er sporen veiliggesteld bij een personenauto die geparkeerd stond aan de Fultsemaheerd. Bij het nabijgelegen winkelcentrum werd een beschadigde auto aangetroffen. Ook hier is onderzoek gedaan.