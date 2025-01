Provincie helpt FC Groningen opnieuw met ruim twee ton om Groningers aan het sporten te krijgen

Foto via Provincie Groningen

De stichting FC Groningen in de Maatschappij krijgt voor de komende drie opnieuw 210.000 euro subsidie van de provincie om haar programma’s, die kinderen aanmoedigen om meer te bewegen en te sporten, verder uit te breiden.

Om bewegingsarmoede terug te dringen wil FC Groningen zo veel mogelijk basisscholen een gratis beweegles aanbieden. Daarbij werkt de club onder meer samen met Donar (basketbal) en Lycurgus(volleybal) om de scholentour uit te breiden naar alle basisscholen in de provincie.

De club organiseert de scholentour al een aantal jaren. Jaarlijks gaan trainers van FC Groningen bij ongeveer 180 basisscholen in de provincie op bezoek om gymlessen te geven. Het doel: kinderen plezier te laten hebben in sport en bewegen en bewustwording over gezonde en actieve leefstijl. De subsidie maakt deel uit van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord.