Primeur voor Martini Ziekenhuis met pleister die hartritmestoornissen opspoort

De ePatch - Foto via Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis in Groningen gebruikt als eerste ziekenhuis in Nederland een slimme pleister om hartritmestoornissen op te sporen. Deze zogenoemde ePatch, ontwikkeld door Philips maakt het doorlopend meten van het hartritme van patiënten makkelijker, vooral bij mensen die een beroerte hebben gehad.

De ePatch is een klein apparaatje, ter grootte van een half luciferdoosje, wat onzichtbaar onder kleding gedragen kan worden. In tegenstelling tot de traditionele ‘holter’ (een kastje met elektroden dat zichtbaar om de nek hangt) kunnen patiënten met de ePatch gewoon sporten en douchen.

Volgens het ziekenhuis is de ePatch niet alleen comfortabeler, maar levert het ook betere resultaten op. Waar een ‘holter’ slechts 24 tot 48 uur meet, doet de ePatch dit vijf dagen lang. Minder storingen tijdens beweging maken de metingen bovendien betrouwbaarder.“Daardoor is de kans groter dat we boezemfibrilleren opsporen”, zegt Robert Tieleman, cardioloog in het Martini Ziekenhuis.

In de toekomst kunnen patiënten de pleister ook zelf opplakken en per post terugsturen, wat ziekenhuisbezoeken bespaart. De verzamelde data wordt vervolgens snel en efficiënt geanalyseerd met kunstmatige intelligentie. Volgens Tieleman zal deze technologie snel de standaard worden in het opsporen van hartritmestoornissen. Honderden patiënten in het Martini Ziekenhuis hebben de ePatch al gebruikt.