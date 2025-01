Opnieuw minder aardbevingen in Groningenveld

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het KNMI registreerde vorig jaar 47 aardbevingen in Nederland. In het Groningenveld vonden 36 van deze geïnduceerde bevingen plaats, vijf minder dan in 2023.

De zwaarste beving in Nederland van vorig jaar had een magnitude van 2,2 en werd op 31 oktober bij Garsthuizen gemeten. Het aantal en de kracht van de bevingen in het Groningenveld blijven afnemen. In 2024 werden zes bevingen met een magnitude van 1,5 of hoger geregistreerd. Naast de bevingen in het Groningenveld waren er vier geïnduceerde bevingen in kleinere gasvelden, waaronder bij Kommerzijl en Nieuw-Annerveen.

Daarnaast vonden zeven natuurlijke aardbevingen plaats in het zuiden van Nederland, veroorzaakt door natuurlijke geologische processen. De zwaarste natuurlijke beving had een magnitude van 1,7 en vond plaats bij Roosteren op 12 april.