Natuurgebied Kardinge mag uitbreiden

Foto: Ulco Glimmerveen

Het natuurgebied Kardinge, tussen de Groningse wijk Beijum en Zuidwolde, wordt uitgebreid met 38 hectare. De plannen zijn goedgekeurd door de gemeente Het Hogeland.

Natuurmonumenten wilde het natuurgebied al jarenlang fors uitbreiden en verbinden met omliggende natuurterreinen. Met de aankoop van 38 hectare landbouwgrond in Kardinge is nu de eerste stap gezet. De afgelopen jaren is gewerkt aan een plan voor de inrichting van een nieuw natuurgebied op deze grond. Dat plan is nu definitief goedgekeurd. In een deel van het gebied wordt natuurbegraven mogelijk. De plannen worden de komende tijd uitgewerkt. Ook wordt een aannemer geselecteerd.

Er is de laatste jaren steeds meer behoefte aan natuurbegraven. Winfred Peters van Natuurbegraven Nederland: “De vaststelling van het plan Kardinge Groeit is een belangrijke mijlpaal in onze ambitie om nieuwe natuur te realiseren. Een plek waar iedereen kan genieten van de natuur, en mensen met liefde voor de natuur een laatste rustplaats kunnen krijgen.“

De inbreng van omwonenden heeft geleid tot een ontwerp waarbij het open karakter van het landschap behouden blijft. Er komen bloemrijke velden, groepjes struiken en een beperkt aantal bomen, doorsneden door een watergang die in breedte varieert. Door het gebied wordt een doorgaand wandelpad met smallere zijpaden aangelegd.

Rombout Bennema van Natuurmonumenten: “We vinden het belangrijk om omwonenden bij het natuurgebied te betrekken, want Kardinge is er voor ons allemaal. Bewoners uit Zuidwolde en de wijk Beijum hebben tijdens informatiebijeenkomsten en werkateliers meegedacht en -geschetst. De wensen, ideeën en ook zorgen hebben een plek gekregen in het plan.”