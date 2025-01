Lycurgus uitgeschakeld in Europese competitie

Nova Tech Lycurgus is gestrand in de kwartfinale van de Europese Challenge Cup. Na de eerdere 1-3 thuisnederlaag tegen Cucine Lube Civitanova verloren de Groninger volleyballers woensdagavond de returnwedstrijd in Italië met 3-0.

Lycurgus moest met minimaal 1-3 winnen om een ‘golden set’ af te dwingen, maar het werd al snel 2-0, waardoor de uitschakeling een feit was. Die sets eindigden in 25-16 en 25-13. Daarna ging ook de derde set verloren, met 25-14.

De ploeg kan zich nu gaan richten op de kwartfinale van de nationale beker tegen Sliedrecht Sport en op de competitie met Belgische tegenstanders.