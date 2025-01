Landelijke advertentie GBB tegen trage versterkingsoperatie

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft deze woensdag een paginagrote landelijke advertentie in de Volkskrant en het AD geplaatst, met de nieuwjaarsboodschap ‘Groningers boven gas!’

Het kabinet heeft de afgelopen jaren met Nij Begun vijftig maatregelen gepresenteerd. Er is zelfs een ‘ereschuld’ beloofd en de gaswinning in het Groningenveld is officieel gestopt. Maar is Groningen nu eindelijk klaar? Het antwoord is volgens de GBB helaas duidelijk: allerminst! Daarom heeft de GBB aan het begin van 2025 deze advertentie geplaatst.

22.000 Groningers wonen nog steeds in onveilige huizen. Hoewel de gaswinning in het Groningenveld is beëindigd, is de dreiging van bevingen nog niet voorbij. De kans op een beving van 3.6 of sterker is nog steeds bijna 5 procent. Ruim 27.600 woningen zijn geïdentificeerd als mogelijk onveilig.

De versterkingsoperatie, die uiterlijk in 2028 afgerond zou moeten zijn, ligt achter op schema. De Nationale Coördinator Groningen scoort in de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken een dikke onvoldoende, onder andere op communicatie. Bewoners weten niet waar zij aan toe zijn, ondanks de beloofde verduurzamingsmaatregelen.

Jarenlang werden Groningers in de kern van het bevingsgebied verzekerd: “Uw huis wordt versterkt of zelfs gesloopt en opnieuw opgebouwd.” Maar nu blijkt dat veel huizen door lichtere veiligheidsnormen helemaal niet of nauwelijks versterkt worden. Wijken en dorpen worden verdeeld: de ene woning krijgt zware versterking, de andere blijft achter. Bewoners vragen zich af: waarom wordt het ene huis wel veilig, terwijl het andere gewoon blijft staan, vol scheuren?

De schadevergoeding zou ‘milder, ‘menselijker’ en ‘makkelijker’ worden, maar daar is volgens de GBB geen sprake van. Zelfs Groningers in de kern van het bevingsgebied worden nog altijd geconfronteerd met dure experts en bureaucratie.

En alsof dat nog niet genoeg is, heeft minister Sophie Hermans de gaswinning in het Warffumerveld voor nog eens acht jaar verlengd. Niet uit noodzaak, maar als keuze. Volgens de GBB is het tijd voor de overheid om haar beloften eindelijk waar te maken.