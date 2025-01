Kwik gaat omlaag tijdens droog weekend

Foto: Martin Nuver

Waar de thermometer de afgelopen dagen nog op 6 of 7 graden bleef steken, komt het de komende dagen maar net een paar graden boven het vriespunt uit. De twee weekenddagen beginnen met wat nevel of mist. In de middag is er zaterdag af en toe zon. Maar of zondag ook opklaart, is nog niet zeker.

Door Johan Kamphuis

Zoals gezegd is er zaterdagochtend eerst nevel, mist en laaghangende bewolking. In de middag wordt de bewolking dunner en kan de zon vanuit het zuiden doorbreken, al zal dat niet overal lukken. Het wordt 3 graden bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 2 en het blijft droog.

In de nacht naar zondag liggen de minima rond -1 graden, met kans op nevel of mist. Ook zondag is het nevelig en bewolkt, met in de middag kans op een opklaring. Het is onzeker of die onze omgeving weten te bereiken. Het wordt 2 of 3 graden bij rustige condities. In de nacht lichte vorst.

Tijdelijke opleving temperatuur

Maandag is het grijs en waterkoud bij 2 graden. Het blijft droog en er waait een wat aantrekkende wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3. Dinsdag en woensdag is er af en toe zon en blijft het droog. Met 7 graden op dinsdag en 9 op woensdag wordt het zachter. Dat is tijdelijk.

‘Russische Beer’ ontwaakt

Na woensdag draait de wind naar het noordoosten wanneer een Russisch hogedrukgebied haar invloed uitbreidt tot over ons land. De wind draait naar het oosten tot noordoosten en het wordt kouder met overdag enkele graden boven nul en in de nachten gaat het (weer) licht vriezen. Daarbij is het droog en schijnt geregeld de zon.