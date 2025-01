KNMI waarschuwt voor gladheid

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Wie in de nacht van dinsdag op woensdag of woensdagochtend de deur uit moet, moet rekening houden met gladheid. Het KNMI heeft voor de provincie Groningen ‘code geel’ afgegeven.

De minimumtemperatuur komt in de nacht naar woensdag aan de grond rond het vriespunt te liggen. Zo waarschuwt het KNMI. Dit kan leiden tot plaatselijke gladheid door bevriezing van natte weggedeelten, met name op bruggetjes en klinkerwegen. De waarschuwing geldt vanaf 04.00 uur en is geldig tot woensdagochtend 10.00 uur.

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. In Limburg geldt daarnaast een waarschuwing voor sneeuwval. Woensdagavond kan er in het zuiden van deze provincie enkele centimeters sneeuw vallen. Dit neerslaggebied gaat onze regio echter niet bereiken.