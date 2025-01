Gratis fietscontroles op Grote Markt

Je kon dinsdag op de Grote Markt gratis je fiets laten controleren. Deze fietschecks worden verzorgd door Groningen Bereikbaar.

In de winter is het vaak langer donker, en gladder dan normaal. Daarvoor heeft Groningen Bereikbaar de actie ‘Fiets door de winter’ bedacht. Het doel van de actie is om fietsers die door de kou blijven fietsen in het zonnetje te zetten en om ze veiliger door de winterse omstandigheden te laten rijden.

Aanstaande donderdag en volgende week dinsdag staat Groningen Bereikbaar op nog twee plekken in de gemeente: komende donderdag bij de Albert Heijn in Oosterhoogebrug en volgende week dinsdag bij de ingang van het Willem-Alexander Sportcentrum op de Zernike Campus. Fietsen laten checken kan dan tussen 08.00 en 13.00 uur.