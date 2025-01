Gevolgen stikstof op Groningse natuurgebieden

Vorige week won Greenpeace de stikstofzaak tegen de Staat. De rechtbank heeft geoordeeld dat de Staat meer maatregelen moet nemen om de neerslag van stikstof op de natuur te beperken. Wij gingen met boswachter Bart Zwiers op pad om te kijken naar de gevolgen op de Groningse natuurgebieden.

“Dat is dus een opstapeleffect, wat op een gegeven moment gewoon als een druppel over de emmer loopt en de natuur om zeep helpt”, vertelt Zwiers over de stikstofproblemen.

De recente uitspraak van de rechtbank laat zien hoe groot de druk van de stikstofzaak is. In onze video bekijken we samen met boswachter Bart Zwiers hoe stikstof de Groningse natuur aantast.