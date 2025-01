Driehonderd artiesten spelen op Eurosonic

Foto: Paul Blom

Afgelopen woensdag ging Eurosonic weer van start in Stad. Tot en met deze vrijdag kunnen bezoekers hun hart ophalen aan optredens van driehonderd muzikale artiesten uit heel Europa.

Veel bezoekers van Eurosonic hebben van tevoren geen keuze gemaakt welke band ze willen zien, maar laten zich verrassen door spontaan een locatie binnen te lopen waar een band of soloartiest speelt.

Een groot deel van de artiesten zijn in eigen land en daarbuiten nog niet of nauwelijks doorgebroken. Ze spelen op Eurosonic, omdat de organisatie veel verwachtingen heeft van deze nieuwkomers. Ook hopen deze bandjes ontdekt te worden door boekers van festivals. Hoewel er veel publiek naar de artiesten kijken, is het afsluiten van platencontracten en boekingen voor festivals toch echt het belangrijkste doel voor de organisatie van Eurosonic.

Wie na vrijdag nog geen genoeg heeft van muziek, kan zaterdag nog naar Noorderslag.