Donderdag en vrijdag inloopbijeenkomsten over Zuiderplantsoen

Aanpak Ring Zuid houdt deze donderdag en vrijdag een inloopbijeenkomst over het Zuiderplantsoen. Het plantsoen wordt bovenop de verdiepte ligging aangelegd.

De planning is dat het nieuwe park in mei van dit jaar open gaat. De inloopbijeenkomst vindt plaats in Buurtcentrum Poortershoes, donderdag van 16.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur. De aanleg van het Zuiderplantsoen is het laatste onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid.

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep is de ringweg onder de grond gelegd en daar bovenop komt het Zuiderplantsoen; een park met wandel- en fietspaden dat de wijken aan beide kanten van de ringweg weer met elkaar verbindt. Het Sterrebos wordt hersteld en gaat deel uitmaken van het Zuiderplantsoen. Een nieuwe tunnel onder het spoor voor voetgangers en fietsers verbindt de Herewegbuurt en de Oosterpoort.

Op de inloopbijeenkomst kan je impressies bekijken die een indruk geven van hoe het Zuiderplantsoen eruit gaat zien. Ook is er een plattegrond waarop je onder andere kunt zien hoe de fiets- en wandelpaden gaan lopen. Medewerkers van Aanpak Ring Zuid, de gemeente en ontwerpbureau wUrck zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bij de inrichting van het Zuiderplantsoen is het doel om het bijzondere verleden van deze plek te kunnen zien. Zo komen er zwerfkeien, die verwijzen naar de ijstijd. De zuidelijke rand van het park volgt het Helperdiep, de verdedigingslinie die de stad in de 17e eeuw moest beschermen. Ook vind je er herinneringen aan de oorspronkelijke vorm van het Sterrebos. Het Geheugenpaviljoen is een kunstwerk dat verwijst naar de recente geschiedenis. Hiervoor wordt een stuk van de oude ringweg opnieuw gebruikt. De meningen daarover zijn zeer verdeeld.

De gemeente wil graag je mening horen over het plan voor het Geheugenpaviljoen. In de bijeenkomst kan je schriftelijk je mening geven. Dat kan tot 10 februari ook op de website www.stemvan.groningen.nl. Mede op basis van de reacties van inwoners besluit de gemeente of het Geheugenpaviljoen er wel of niet komt, al dan niet in aangepaste vorm.