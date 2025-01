Donar wint verrassend van Leuven Bears

Coach Jason Dourisseau van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zondagmiddag in eigen huis verrassend gewonnen van Stella Artois Leuven Bears, dat op de zesde plaats staat in de BNXT League. Het werd 82-76. Na drie opeenvolgende nederlagen met meer dan 100 punten tegen was het zaak om de verdediging op orde te brengen en een reboundoverwicht te creëren. Dat lukte vanaf de start heel behoorlijk: via 7-0 werd het 23-18 na de eerste 10 minuten van de wedstrijd. Ook in het tweede kwart lukte het Donar, zonder de veel scorende Zach Harvey, een voorsprong te behouden. Bij rust was de stand 41-34.

Al na een halve minuut na rust werd het 47-34 door driepunters van Tavian Dunn-Martin en Tim Hoeve, maar daarna viel de productie stil, terwijl James Karnik en Stijn Hintzbergen in foutenlast kwamen. Toch liep Donar gaandeweg het kwart weer verder uit tot een maximaal verschil van 14 punten bij 56-42. Aan het eind van het kwart was het verschil nog 9: 62-53. In het laatste kwart kwamen de Belegen al vrij snel terug tot 67-64, maar Donar wist de overwinning uit het vuur te slepen.

Topscorers bij Donar waren Tavian Dunn-Martin met maar liefst 30 punten, Filip Brankovic met 15 punten en David Gabrovsek met 13 punten. Stijn Hintzbergen had een ‘double-double’ met 10 punten en 10 rebounds. Bij Leuven Bears was Noah Freidel topscorer met 21 punten.

De overwinning betekende de eerste zege dit seizoen op een Belgische tegenstander. Donar heeft nu 12 punten uit 18 wedstrijden en staat daarmee op de 15e plek.

Komende dinsdag speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau in Martiniplaza de kwartfinale van de bekercompetitie tegen LWD Basket uit Leeuwarden.