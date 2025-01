Centrum Hoogkerk krijgt meer groen

Nieuw groen rondom de parkeerplaats bij de Albert Heijn. Foto: Gemeente Groningen

Het centrum van Hoogkerk krijgt meer groen en minder steen. De maatregelen hiervoor staan in het Centrumplan Hoogkerk, dat op initiatief van de Wijkraad Hoogkerk is gemaakt.

In het plan wordt gesproken over meer groen in en rondom de parkeerplaats bij de Albert Heijn. Ook moet er een watertuin komen. Met dit extra groen wil de wijkraad de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied vergroten en tegelijkertijd hittestress en wateroverlast tegengaan.

Er worden ook maatregelen getroffen om de 30-kilometerzone langs de Zuiderweg te ‘benadrukken’. Hoe dit concreet wordt aangepakt is nog onbekend.

Omwonenden en ondernemers krijgen binnenkort informatie over het voorlopig ontwerp. De gemeente hoopt eind 2025 de eerste deelprojecten op te leveren. Het Centrumplan is financieel mogelijk gemaakt met financiering van netbeheerder TenneT en de provincie Groningen.