FC Groningen geeft gelijkspel weg in extra speeltijd

FC Groningen heeft zaterdagavond met 2-1 verloren van Go Ahead Eagles. Door een vroege treffer kwam de FC binnen vijf minuten al op achterstand, maar dankzij een treffer van Brynjólfur Willumsson leek de Trots van het Noorden een punt mee terug naar Groningen te nemen.

Het duurt niet lang voordat de wedstrijd op gang komt. Hoewel het eerste schot wordt gelost door Thijs Oosting, wordt FC Groningen verrast door een snelle counter van de thuisploeg. De laatste pass is op oud-Groninger Oliver Antman die de bal feilloos achter Etienne Vaessen krijgt. Zo staat de FC binnen vijf minuten op achterstand.

Het doelpunt maakt iets los bij de Groningers en de Adelaarshorst krijgt voetbal te zien wat we lange tijd niet van de FC hebben mogen zien. Binnen enkele minuten schieten Brynjólfur Willumsson, Luciano Valente en Tika de Jonge op doel. Alle drie weten ze de bal nog niet tussen de palen te krijgen, maar het snelle, aanvallende voetbal van de groen-witten belooft iets goeds.

Goed voetballen wordt beloond

Na een half uur is hij daar dan eindelijk. FC Groningen is lange tijd aanwezig in het strafschopgebied voor het doel van Jari de Busser wanneer basisdebutant Mats Seuntjens de bal voorgeeft. Het hoofd van Willumsson wordt gevonden en de IJslander kopt de bal genadeloos binnen. De Trots van het Noorden staat weer op gelijke hoogte.

Tweede helft

De tweede helft laat FC Groningen de teugels weer iets vieren. Beide ploegen krijgen kansen, maar deze daadwerkelijk afronden lukt beide teams niet. Namens de FC nemen Valente en Seuntjens het doel van de tegenstander onder vuur, maar beide pogingen resulteren in een doeltrap.

De minuten tikken weg en het is vooral de thuisploeg die in de slotfase gevaar weet te creëren. De vier minuten extra tijd zijn al ingegaan wanneer Go Ahead Eagles weer voor de goal van Vaessen verschijnt. Dit keer is er geen ontkomen aan en de juist ingevallen Milan Smit schiet de bal het doel in. De FC komt vlak voor tijd op achterstand.

Daarmee verliest FC Groningen met 2-1 van Go Ahead Eagles en blijft de FC nummer veertien op de ranglijst. Volgende week is het tijd voor de Derby van het Noorden. Op zaterdagavond komt SC Heerenveen op bezoek in de Euroborg, waar om 21.00 uur wordt afgetrapt.