Windstoten rukken zonnepanelen van daken

Foto: Patrick Wind, 112groningen

Op het dak van banketbakkerij Borgman aan de Verlengde Hereweg zijn vrijdagmiddag door hevige windstoten meerdere zonnepanelen los gewaaid en op de grond beland. Dat meldt 112groningen.

Verschillende panelen en enkele blokken beton kwamen bij de buren in de tuin terecht. Omdat de brandweer de panelen die nog los op het dak lagen moest verwijderen, werd de Van Royenlaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

Vrijdag viel ook elders in de stad een aantal zonnepanelen omlaag. In de Oliemulderstraat in de Oosterpoortbuurt kwamen die ook op een aantal auto’s terecht. Die raakten daardoor beschadigd.