Vrijdag droog en grotendeels bewolkt

Vrijdag blijft het droog en is er veel bewolking, afgewisseld door een paar opklaringen. Het wordt 7 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Door: Johan Kamphuis

In de nacht naar zaterdag minima rond 5 graden en er valt af en toe regen. Zaterdag is het bewolkt. In de ochtend kan er wat motregen vallen en in de middag volgt meer nattigheid. Het wordt 9 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5.

Zondag is het waterkoud en een tikje guur. Het wordt 5 graden en er vallen enkele buien, mogelijk met hagel en natte sneeuw. De westelijke wind is fors, vrij krachtig, windkracht 5. Tijdens de Kerstdagen is het vrij rustig maar ook overwegend bewolkt. Vaak is het droog maar er kan een spatje motregen vallen. Het wordt 9 of 10 graden.