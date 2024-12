Rechtbank verbiedt staking apotheekmedewerkers tijdens kerstweek

Foto: Laurens Jove Rodriguez

De geplande staking van apotheekmedewerkers van de komende week mag niet doorgaan. Dat bepaalde de rechtbank Midden-Nederland in een kort geding, aangespannen door brancheverenigingen tegen vakbonden CNV en FNV.

De bonden hadden aangekondigd dat apotheekmedewerkers op 23, 24 en 27 december het werk neerleggen. Daardoor zouden veel apotheken de hele komende week dicht zijn. Volgens de brancheverenigingen zou de staking grote risico’s met zich meebrengen. Door de feestdagen en weekendafsluitingen zouden ongeveer 1.950 apotheken negen dagen gesloten zijn.

Dit zou ernstige gevolgen hebben voor patiënten die dringend medicatie nodig hebben. De rechter heeft de eisen van de brancheverenigingen daarom grotendeels toegewezen. De staking gaat niet door. Waarom de rechter heeft besloten de staking te verbieden, is nog niet bekend. Het vonnis is snel uitgesproken in een zogenoemd kop-staartvonnis. Een uitgebreide onderbouwing volgt later.

Drie dagen staken zou negen dagen dichte apotheken opleveren

De vakbonden wilden de gehele week rond de kerstdagen staken, vanwege het uitblijven van een akkoord over betere lonen en werkomstandigheden. Ondanks maanden van onderhandelingen en massale acties zitten de gesprekken over een nieuwe cao nog muurvast. Door eerdere stakingen zijn vrijwel alle apotheken in Nederland de afgelopen tijd al één keer of vaker dicht geweest omdat de medewerkers actie voerden.

De bonden willen onder andere een loonsverhoging van zes procent met terugwerkende kracht vanaf juli. Ook moet het minimumloon omhoog naar zestien euro per uur, stellen de bonden. Daarnaast willen ze dat alle werktijd (waaronder voorbereidingen) worden uitbetaald door de werkgevers.