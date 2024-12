Nieuwe nederlaag voor Donar, nu tegen Feyenoord

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft, twee dagen na de verliespartij tegen LWD Basket, opnieuw een wedstrijd verloren. In Rotterdam verloren de Groninger basketballers zondagmiddag met 88-80 van Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball.

In de openingsfase was het nu weer de thuisploeg, dan weer Donar dat een voorsprong nam. In deze fase viel Donar-speler Zach Harvey op met 12 punten, waaronder 6 uit driepunters. Na de eerste 10 minuten spelen had Donar een kleine voorsprong: 20-23. Aan het begin van het tweede kwart werd die voorsprong vergroot tot maximaal 5 punten bij 22-27. Daarna kwam de thuisploeg langszij. Nog één keer was er een voorsprong voor Donar, bij 28-29; achteraf de laatste voorsprong voor de Groningers in de wedstrijd. Vervolgens liep Feyenoord uit naar 37-29. Bij rust was het verschil 4 punten: 43-39.

Vier minuten na rust was het nog even 49-48, maar daarna konden de Rotterdammers uitlopen naar 63-50. Aan het eind van het derde kwart was het 68-55. In het begin van het laatste kwart werd het verschil 15 punten (bij 70-55), maar vervolgens kwam Donar toch terug tot op 4 punten. Toch gaf Feyenoord de wedstrijd niet meer uit handen.

Topscorers bij Donar waren Zach Harvey met 22 punten, James Karnik met 21 punten (+ 11 rebounds) en Kjeld Zuidema met 12 punten. Bij Feyenoord Basketball was Brian Cameron topscorer met 22 punten.

Door het resultaat blijft Donar in de onderste regionen van de BNXT League, met 6 punten uit 11 wedstrijden.

Komende dinsdag moet Donar alweer aan de bak; ditmaal voor de bekercompetitie. Daarvoor moet de ploeg van coach Andrej Stimac in Bussum spelen tegen Quick Lions, in de achtste finales