Overval met gewonde aan Griffeweg (update)

Foto: Patrick Wind, 112groningen

In een woning aan de Griffeweg heeft deze donderdagmiddag een overval plaatsgevonden. Daarbij is een gewonde gevallen.

Rond 13.15 uur was de politie bezig met een zoektocht in de omgeving van de Griffeweg. Daar was kort daarvoor de overval gemeld. Daarbij is mogelijk iets buit gemaakt. Ook een ambulance is ter plaatse gekomen. De politie doet onderzoek in de overvallen woning. Er is nog niemand aangehouden.

De politie heeft inmiddels op Burgernet het signalement van een verdachte gedeeld: Het gaat om een man tussen de 25 en 35 jaar oud met een licht getinte huidskleur. Hij droeg een zwarte baseball pet, een witte doek voor de mond, en was volledig zwart gekleed. De fatbike waarop hij reed heeft een fluoriserend geel zadel. Mensen die hem zien krijgen de waarschuwing de verdachte niet zelf te benaderen, maar te bellen met 112.

Later meer.