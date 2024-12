Máximaweg gaat vrijdagmiddag open

De ovonde op de Brailleweg, met bovenaan de nieuwe 'Máximaweg' - Impressie via Aanpak Ring-Zuid

Groningen krijgt er deze vrijdag een nieuwe weg bij: de Máximaweg. Die ligt parallel aan de ringweg, tussen de Brailleweg en de Hereweg.

Kom je vanuit de richtingen Drachten, Assen en Hoogezand, dan kun je via de Máximaweg snel naar de Hereweg rijden en andersom. Dat maakt de Hereweg weer beter bereikbaar. De Máximaweg vervangt de voormalige op- en afritten bij de Hereweg. Doordat de zuidelijke ringweg deels verdiept is aangelegd, was een directe aansluiting van de Hereweg op de hoofdrijbaan van de zuidelijke ringweg technisch niet meer mogelijk.

De Máximaweg wordt vrijdagmiddag 20 december rond 16.00 uur opengesteld voor het verkeer. De verwachting is dat de weg veel gebruikt gaat worden, omdat hij vanuit alle richtingen goed bereikbaar is. Weggebruikers kunnen de borden richting ‘Centrum’ volgen en vervolgens via de ovonde verder rijden.