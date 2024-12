Lycurgus moeizaam naar kwartfinale in bekerstrijd

Nova Tech Lycurgus bereikte zaterdagmiddag de kwartfinale van de nationale volleybalbeker. De zege op het derde team van SV Dynamo kwam echter veel moeizamer tot stand dan vooraf mocht worden verwacht: 1-3.De vrijuit spelende thuisclub uit Apeldoorn pakte zelfs verrassend de eerste set: 25-23. Ook daarna bleef de topdivisionist taai weerwerk bieden. Via 21-25, 23-25 en 11-25 trok de onrustig spelende eredivisiekoploper tenslotte aan het langste eind. Zowel aan het einde van het tweede als derde bedrijf bewees de Portugees Nuno Marques zijn grote waarde.

In de vierde set verloor SV Dynamo 3 gaandeweg het geloof in de goede afloop. Dinsdag haalde Lycurgus in Boekarest de kwartfinale van de Europese Challenge Cup. Dit kalender komt de formatie van coach Mark Lebedew niet meer in actie.