Lycurgus bereikt mijlpaal in Challenge Cup

De volleyballers van Nova Tech Lycurgus hebben dinsdagavond in Roemenië geschiedenis geschreven in de Challenge Cup. De ploeg won de eerste twee sets van Dinamo Boekarest en is daarmee voor het eerst doorgedrongen tot de kwartfinale van deze Europese competitie. Lycurgus verloor uiteindelijk wel de wedstrijd, met 3-2.



De eerste twee sets werden zeer gemakkelijk gewonnen en eindigden in 17-25 en 16-25. In de derde sets kwam Lycurgus op matchpoint, maar dat werd weggewerkt, waarna de thuisploeg de set won met 28-26. De vierde set ging vervolgens vrij eenvoudig met 25-18 naar de Roemenen, en de beslissende vijfde set was ook een prooi voor de thuisploeg: 15-8.

Twee weken geleden won Lycurgus al de thuiswedstrijd in Martiniplaza met 3-0.