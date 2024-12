Gemeentebestuur tegen komst islamitische basisschool

Het gemeentebestuur verzet zich tegen de komst van de islamitische basisschool Al Kitaab, die Stichting Noor wil oprichten.

Volgens DvhN vreest wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) dat de nieuwe school zorgt voor verdeeldheid in het onderwijs en extra druk legt op kleinere scholen in de noordelijke stadswijken. In wijken zoals Paddepoel en Selwerd is het aantal kinderen afgenomen, waardoor het aanbod van scholen groter is dan de vraag. De gemeente denkt dat de komst van Al Kitaab de concurrentie versterkt en kleinere scholen nog kwetsbaarder maakt.

Stichting Noor ziet juist kansen voor beter onderwijs in de wijk. De organisatie wil met de school inspelen op de behoeften van ouders en kinderen in Groningen. De aanvraag voor de school wordt nu beoordeeld door de onderwijsinspectie, die een advies aan de minister uitbrengt.