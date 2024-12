Chauffeur rijdt pakketbus klem onder Oosterhavenbrug

Foto: Daan Heijnen / ingezonden

Een chauffeur van een pakketvervoerder heeft dinsdag aan het einde van de middag diens voertuig klemgereden onder de Oosterhavenbrug.

De bezorger kwam uit de richting van Eemskanaal Noordzijde en wilde naar de Oosterkade. Ondanks borden, die wijzen op de maximaal toegestane hoogte van 2,4 meter, durfde de bestuurder het toch aan, tot het moment dat het busje halverwege klem kwam te zitten. Een bergingsbedrijf heeft de pakketbus onder de brug vandaan gesleept.

Het is niet de eerste keer dat op deze locatie een chauffeur zijn voertuig klem rijdt. In de zomer van 2021 gebeurde dit bijvoorbeeld ook, toen daarbij flink wat schade ontstond aan het voertuig. Dat het vaker gebeurt, blijkt bijvoorbeeld uit dit bericht dat in 2011 werd gepubliceerd.