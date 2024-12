Campus Groningen organiseert halve marathon

Foto via Pexels

Campus Groningen organiseert op zondag 25 mei volgend jaar een halve marathon door de binnenstad en het buitengebied van Groningen.

Naast de halve marathon wordt er ook een 5 & 10 kilometer gehouden, een Kids Run van 2,5 kilometer en een Family Run van 5 kilometer. Alle parcoursen maken een ronde door het buitengebied richting Dorkwerd, het Noorderplantsoen en het stadscentrum. De inschrijvingen openen binnenkort.

Campus Groningen zorgt voor samenwerking tussen ruim 260 bedrijven, de RUG, de Hanze, het UMCG, de provincie, de gemeente en Bedrijvenvereniging WEST. Campus faciliteert startups, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven; en nu dus een hardloopwedstrijd.

De ‘Halve Marathon Groningen powered by Campus Groningen’ is niet de enige wedstrijd over 21 kilometer in de stad. Al tientallen jaren vindt namelijk de ‘Nacht van Groningen’ plaats. Dat is eveneens een halve marathon door de stad, maar dan in het donker. Deze vindt plaats op 8 februari volgend jaar.