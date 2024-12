Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Aan de Goudsbloemstraat in de Oosterparkwijk heeft donderdagochtend brand gewoed in een woning. Daarbij is veel rook vrijgekomen. Er vielen geen gewonden.

De brand was uitslaand aan de achterzijde van de woning. Het vuur is inmiddels onder controle. De naaste buren links en rechts zijn uit voorzorg geëvacueerd uit hun huis. De brandweer heeft de straat afgesloten om het vuur te kunnen blussen.

De brandweer is nu aan het nablussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.