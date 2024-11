Wereldgoal van jeugdkeeper FC Groningen

Foto via FC Groningen (Instagram)

Dean Mosch, keeper van FC Groningen onder-15, heeft afgelopen zaterdag een spectaculair doelpunt gemaakt in de wedstrijd tegen FC Volendam.

Vanaf eigen helft schoot hij een vrije trap, zonder stuiteren, in het doel van de tegenstander. Het bijzondere doelpunt is door FC Groningen gedeeld op hun sociale media.

De goal van Mosch, die een half jaar geleden overkwam naar de opleiding van FC Groningen uit Hoorn, was één van de zes doelpunten in de wedstrijd. Die eindigde in een 3-3 gelijkspel.