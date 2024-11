Sinterklaas Festival zaterdag in centrum Haren

Foto: Rieks Oijnhausen

In en rond de Dorpskerk in Haren vindt zaterdag het Sinterklaas Festival plaats. Volgens de organisatie belooft het een gezellige dag met allerlei activiteiten te worden.

Vorige week kwam Sinterklaas, begeleid door zo’n veertig pieten, aan in Haren. Voor komende week pakjesavond gevierd wordt, pauzeert Sinterklaas zaterdag zijn werkzaamheden voor een groot festival. “In het centrum van het dorp kun je aan verschillende spelletjes deelnemen”, laat de organisatie weten. “De deelname hieraan is gratis. Daarnaast is het mogelijk om Sinterklaas en de hoofdpiet te ontmoeten in hun tijdelijke werkkamer. Deze is gevestigd in de Dorpskerk. Wel adviseren we kinderen om op tijd te komen mochten zij Sinterklaas een handje willen geven.”

Het Sinterklaas Festival in Haren begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Het ontmoeten van Sinterklaas kan vanaf 09.30 uur.