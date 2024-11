Sinterklaas bezoekt zondag Lewenborg

Foto: Rieks Oijnhausen

Na de intocht in de binnenstad bezoekt Sinterklaas zondag de wijk Lewenborg. In de wijk is men blij dat Sinterklaas tijd heeft vrij gemaakt om langs te komen.

“Het is behoorlijk uniek wat we vandaag gaan zien”, vertelt centrummanager Edwin Boomstra. “In het westen van het land zie je het wel vaker dat Sinterklaas het winkelcentrum bezoekt, hier in het Noorden gebeurt dat eigenlijk niet. Het leek ons een leuk concept om eens uit te proberen. Ook omdat mensen op zaterdag druk zijn met boodschappen en verplichtingen, en op zondag er meer rust is.”

Sinterklaas zal samen met een grote groep pieten door de wijk trekken. Rond 14.00 uur wordt men verwacht in het centrum. “Er zal een wandeling gemaakt worden door het winkelcentrum, waarbij mensen de kans krijgen om een hand te geven of om samen met Sinterklaas en de pieten op de foto te gaan. Daarna wordt het feest voortgezet in wijkcentrum Het Dok. Daar vindt een gezellig feest met de kinderen uit de wijk plaats.”