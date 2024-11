Sint-Jozefkathedraal kleurt woensdagavond bloedrood

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De Sint-Jozefkathedraal in de stad zal woensdagavond bloedrood aangelicht worden. Het gaat om een actie van Kerk in Nood waarmee er aandacht wordt gevraagd voor de wereldwijd afnemende vrijheid om te geloven en de toename van discriminatie om geloof.

In het land worden er ruim 160 kerkgebouwen rood aangelicht. De Sint-Jozefkathedraal, aan de Radesingel, is vooralsnog de enige kerk in de gemeente die meedoet aan de actie. In de provincie zullen ook de Kerk Maria ter Hemelopneming in Veendam, de Centrumkerk en Torenkerk in Winsum en de Williborduskerk in Sappemeer rood kleuren.

Kerk in Actie noemt de actie, die officieel RedWednesday heet, erg belangrijk. De actie wordt voor de vijfde keer op rij gehouden. Naast het rood aanlichten zijn er in verschillende kerkgebouwen ook vieringen om aandacht te vragen voor wie niet vrij is om te geloven. Uit het nieuwste rapport Vervolgd en Vergeten? 2022-24 van Kerk in Nood blijkt dat veel christenen slachtoffer zijn van discriminatie om hun geloof. Zo is de vervolging toegenomen in landen als Nicaragua, Myanmar en Burkina Faso. De onderzoekers constateren onder meer dat het epicentrum van militant islamitisch geweld is verschoven van het Midden-Oosten naar Afrika. Uit het rapport Godsdienstvrijheid in de wereld 2021-2023 blijkt dat ook in de breedte er een toename is van schendingen, onderdrukking en vervolging.