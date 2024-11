Pokémon-liefhebbers ontmoeten elkaar in Martiniplaza

Foto: Paul Blom

Honderden Pokémon-liefhebbers hebben elkaar zaterdag ontmoet tijdens Poké-Con La Plaza in Martinaplaza. Het evenement werd voor de derde keer gehouden.

De eerste editie vond vorig jaar plaats. Deze was zo’n succes dat er een vervolg aan is gegeven. “In Martiniplaza hebben we een beurs voor de Pokémon-liefhebber georganiseerd”, laat de organisatie weten. “Verzamelaars, trainers en fans konden er samenkomen om te ruilen, te vechten en om hun passie voor Pokémon te delen. Er stond een groot aantal tafels en stands waar Pokémon-kaarten op lagen uitgestald die geruild konden worden. Maar ook waren er knuffels, spelletjes en andere merchandise.”

Pokémon

Voor Pokémon begon het rond 1995. Het is een spel dat zich toespitst op fictieve wezens genaamd Pokémon. Zij worden gevangen en getraind door mensen die zich Pokémontrainers noemen. De wezens kunnen elkaar bevechten. Oorspronkelijk werd het uitgebracht als een duo role-playing game voor de Game Boy. De afgelopen decennia is het uitgegroeid tot de op één na succesvolste game-franchise ter wereld. Naast de game zijn er de afgelopen jaren ook een televisieserie, speelfilms en een groot aantal accessoires op de markt gekomen.

“Gezellig druk”

“Het was vanmiddag gezellig druk in Martiniplaza”, vertelt OOG-verslaggever Paul Blom. “Er werd volop gekeken, geruild en gekocht. Ook waren er mensen die in speciaal Pokémon-kostuum naar de beurs kwamen.” Naar alle waarschijnlijkheid zal ook deze derde editie, vanwege de grote belangstelling, een vervolg gaan krijgen.

